¿Conseguirá Kira Miró superar su miedo a las alturas en 'El Hormiguero 3.0'?: "Estoy atacada"

Kira Miró tiene un nuevo reto en 'el Hormiguero 3.0': La actriz tiene que superar su vértigo y subir 20 metros de altura: "He venido a intentar superar mis miedos", afirma en el programa.

La joven no encontraba las palabras mientras empezaba a subir: "Estoy atacada". Una vez arriba, tenía que ponerse de pie y pasar de una torre a otra desde las alturas.

Kira Miró se ha emocionado... estaba muy nervioso... ¡Pero lo ha conseguido! La actriz ha pasado todos los obstáculos y ha bajado a tierra.

"Me he mareado", ha contado emocionada. ¡Pero lo has conseguido Kira!

¡No te pierdas su reto en el vídeo!