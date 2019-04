Consejo de Pablo Motos al corrupto

MONÓLOGO DE PABLO MOTOS

Pablo Motos habla de la trama relacionada con el Ayuntamiento de Sabadell. Cuenta el presentador que todo el mundo hablaba en clave. Siempre que la policía pincha un teleféono están hablando en clave. Pero lo hacen muy mal. Y aprovecha Pablo para dar un consejo al corrupto: "Te voy a dar un consejo, el teléfono es como el preservativo, si sabes que está pinchado, no lo uses o acabarás con cargos". El otro caso es el expresidente de los empresarios, Díaz Ferrán. Decía que no tenía dinero y le han pillado evadiendo 50 millones de euros... A Pablo Motos le ha gustado lo de que tenía un kilo de oro en casa y mira por qué...