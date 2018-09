Pablo Motos se estrena en Instagram en directo en 'El Hormiguero 3.0' gracias a la nueva colaboradora, Nuria Roca

CON NURIA ROCA

Esta noche se incorpora como colaboradora al programa, Nuria Roca, y con su sección 'Nuria on the rocks'. Durante la sección, Nuria y Pablo Motos podrán usar un botón rojo de emergencia para no continuar hablando de temas complicados, ¡aunque solo podrán usarlo cinco veces durante toda la temporada! La colaboradora aprovecha su primera visita a 'El Hormiguero 3.0' para abrirle una cuenta de Instagram al presentador.