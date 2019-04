Los #noconsigonidecoña de los espectadores

EL HASHTAG DE RAQUEL MARTOS

Raquel Martos nos ha leído los mejores hashtag de los espectadores de El Hormiguero, donde el hashtag propuesto era #noconsigonidecoña, hay una espectadora que es incapaz de entender las canciones de Shakira ,otra que no puede parar de mirar al microondas los dos minutos en los que se calienta la comida y un espectador que no puede parar de apretar los botones del mando cuando no quedan pilas.