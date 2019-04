Mario Vaquerizo: "Tuve una experiencia mística con los glaciares, no sabía que la nieve era azul"

MARIO EN ALASKA

Mario ha vuelto de Alaska con la misma fuerza de siempre para contarnos qué le ha deparado su viaje. En esta ocasión, Mario nos descubre los delfines asesinos de Alaska, el nuevo concepto ‘Flush’ o el peculiar inglés de Mario, que no tiene desperdicio. Además, nos ha desvelado algunos secretos de esa zona, como por ejemplo que no hace tanto frio, pero que llevaba abrigo para no desentonar con el look de la zona.