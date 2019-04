Marron enseña en 'El Hormiguero 3.0' el poder destructivo que tiene un airbag

El airbag es un sistema de seguridad pasivo (se encarga de minimizar las consecuencias que se puedan producir negativas cuando el accidente es inevitable) y salta cuando la colisión causa una deceleración superior a las 3G.

Consta de:

Detectores de impacto

Dispositivos de inflado por reacción química explosiva

Bolsa de nylon que se infla con el nitrógeno resultante de la reacción química

Tarda de 30 a 40 msec en inflarse a unos 300 km/h y solo permanece unos segundos inflada debido a que el gas se va expulsando por unos orificios para dosificar la fuerza aplicada sobre el ocupante

Es un sistema complementarios los cinturones de seguridad. Nunca sustitutivo

Funcionamiento:

Se despliega a los 15-30 msec después del golpe con un pulso de corriente de unos 1-3 amperios a unos 12 voltios en menos de 2 msec. Esto infla el material combustible o propelente y genera el gas.

La química que hay detrás consiste en:

Nitrito de sodio o azida sódica con el pulso eléctrico géneros nitrógeno gas (que hincha la bolsa) y sodio y produce unos 300°c y por eso se calienta tanto.

Como el sodio es altamente reactivo (explota con agua,, por ejemplo) se mezcla con nitrato potásico y sílice para producir más nitrógeno gas y polvos de silicatos más inofensivos y menos tóxicos. Actualmente se sigue investigando para utilizar y obtener compuestos menos tóxicos y menos reactivos que estos.

Hay que aclarar que no siempre se activa el airbag, sin que haya fallo en el sistema o en la caducidad de los componentes. Esto puede deberse a que o bien el choque sea de baja intensidad (inferior a las 3G) y no supone riesgo ( en teoría) para los ocupantes; o bien porque el sigilo de choque no corresponde al establecido por la unidad; o bien porque lo tenga en el lugar del choque (si solo tiene frontales y el choque es lateral, los airbags frontales no se disparan).