ESCALERA DE FUEGO

Tenemos a 6 especialistas escupefuegos para hacer una performance muy peligrosa. Se llama la escalera de fuego. Para ello utilizan el líquido más apto para la salud que existe en el mercado, que se llama “Agua de fuego para espectáculos” que contiene disolventes alifáticos reducidos que no huelen ni hacen humo. En el mundillo hay sitios que si no vas con este líquido no te dejan hacer el espectáculo. Ellos no se tragan el líquido solo lo escupen fuerte con una técnica perfeccionada durante años.

Los especialistas son: