'Pedro Sánchez' sorprende con 'Tinder' en 'El Hormiguero 3.0': "Hay que buscar votos donde sea"

"Camino como Obama", así ha sido la entrada de 'Pedro Sánchez' al plató desatando las risas del público y añadiendo que "no he venido a divertirme a 'El Hormiguero 3.0', he venido a divertiros".

¿Es cierto que ha llamado a Donald Trump? El 'presidente' ha hecho una genial imitación con la que se ha ganado el aplauso de todos.

Además, ha hablado sobre el coronavirus y ha asegurado que "es caprichoso".