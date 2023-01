Donde hubo fuego... ¡Miguel Ángel Silvestre y Pablo Motos repiten beso en 'El Hormiguero!

Miguel Ángel Silvestre y Lali han visitado 'El Hormiguero' para hablar de los nuevos capítulos de 'Sky Rojo', la serie que se estrena en Netflix el 13 de enero.

El actor ha hablado sobre su participación en 'Velvet' desvelando que en un principio no quería hacer la serie porque no es una trama a la que él se engancharía, aceptó porque alguien se lo dijo y finalmente no se arrepintió para nada. Ademas, su relación con Paula Echevarría causó revuelvo en medio mundo, que deseaban ver el beso entre la popular pareja.

Pablo Motos ha recordado la escena que grabaron en el propio programa entre Pablo, Paula y Miguel en donde el beso se lo terminaban dando Pablo y Miguel Ángel... ¡Fue un momentazo!

Al terminar de ver el vídeo, Miguel Ángel no ha dudado en levantarse de su silla y repetir el beso con Pablo Motos... ¡Apasionante! Lali, que estaba en medio de los dos, parece que se ha quedado con ganas de recibir un beso: "¿No me estarás pidiendo un beso?", ha preguntado el joven actor.

¡Y hemos tenido beso entre Lali y Miguel Ángel! Sin duda 'El Hormiguero' ha vivido una noche muy emocionante con la visita de ambos actores.