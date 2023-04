Pilar Rubio convierte a Manuel Carrasco en modelo... ¡con la letra de sus canciones!

Pilar Rubio ha regresado a 'El Hormiguero' y con un look muy vaquero. Ha enseñado las últimas tendencias y, como ha demostrado con su look, no puede faltar un buen pantalón vaquero. Eso sí, con algún detalle que lo haga especial: en su caso, con encaje y trasparencias. Como complemento, también es esencial una gorra.

Cuando se la ha quitado, a Pablo Motos le ha llamado la atención su maquillaje en los ojos. ¡Le ha explicado cómo hay que ir a la moda!

Pilar siempre trae un truco para tunear la ropa. Esta vez lo ha hecho con su top y con un gran collar de bolas. El resultado le ha gustado hasta a Pablo Motos, que cree que ya está preparada para salir de fiesta.

Quedaba la sorpresa final de la colaboradora, porque tenía que convertir en modelos tanto al presentador como a Manuel Carrasco, el invitado de la noche. Les ha traído una americana muy especial con un sombrero a juego. Está compuesto por hojas de papel, aunque con un mensaje muy especial: la letra de las canciones del artista andaluz. ¡Espectacular!