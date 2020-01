¿Quieres venir a ver a Bonnie Tyler a 'El Hormiguero 3.0'?

'El Hormiguero 3.0' te da la oportunidad de venir al plató en directo para ver el programa del lunes 20 de enero.

Bonnie Tyler visita España con motivo del concierto de la gira 'Yo fui a la EGB' en el que participará, junto a otros reconocidos artistas de la década de los 80, el próximo 25 de enero.

Con ella reviviremos su apasionante carrera musical y recordaremos hits mundiales como 'It’s a heartache', 'Total eclipse of the heart' y 'Holding Out for a Hero'.