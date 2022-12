Pablo Motos cierra el año en 'El Hormiguero' con una bonita reflexión: "Disfrutad de la vida sin miedo"

'El Hormiguero' se ha despedido del 2022 por todo lo alto, con la visita de Cristina Pedroche para poner el broche de oro a este año. Antes de terminar el último programa de este 2022, Pablo Motos ha querido dar algunos consejos para estas fiestas navideñas y de cara al próximo año.

El presentador ha empezado diciendo que la gente debería pensar menos: "Pensar en lo que va a pasar no te deja pensar en lo que está pasando", ha señalado en 'El Hormiguero'. "El segundo es consejo: menos pantallas y más personas. El otro día me enteré de un dato que me dejó flipado con este tema", ha señalado en el programa.

"El tercero es más un deseo: intentar vivir estas fiestas sin tanta ideología que nos está volando la cabeza a todos. Creo que ser de izquierdas o de derechas da igual, lo importante es tener buen corazón", señala.

Por último el presentador le ha dado mucha importancia a creer en uno mismo: "Háblate bien. Si te tratas con un poco más de cariño todo irá mucho mejor. Disfruta de la vida sin miedo", termina diciendo el presentador quien se ha despedido del programa en directo hasta el próximo 9 de enero.