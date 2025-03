Nuria Roca se 'burla' de Juan del Val por su mensaje en redes sociales: "Me he ido de Instagram un tiempo"

La tertulia de los jueves ha comenzado esta semana de una manera muy peculiar. Nuria Roca ha pedido hacer un polémico: "Esa gente que dice que se va de Instagram un rato y anuncia algo que nadie le ha pedido que anuncie", señala.

Juan del Val se ha ido de Instagram lo que ha provocado las risas entre sus compañeros, sobre todo cuando Pablo Motos ha leído el texto: "Pobrecito", han comentado.

El periodista se ha justificado, pero no se ha defendido: "Me parece lamentable, y me sentía presionado porque la gente me decía que no había salido el polémico", señala.

Aunque finalmente ha pedido perdón por la foto, el texto y las explicaciones. ¡Sin duda ha quedado un momento muy divertido!