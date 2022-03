¡El mejor outfit! Pablo Motos interviene en pijama en ‘El Hormiguero 3.0’ tras dar positivo en Covid-19

'El Hormiguero 3.0' ha comunicado esta mañana en sus redes oficiales el positivo en COVID-19 de Pablo Motos. Tras esta segunda vez contagiado, Nuria Roca volverá asumir el papel de presentadora del programa hasta que Motos pueda reincorporarse de nuevo.

La primera vez que Pablo Motos se ausentó de 'El Hormiguero 3.0'

El 1 de febrero de 2021, Nuria Roca tuvo que ponerse al frente de 'El Hormiguero 3.0' después de que Pablo Motos hubiese estado en contacto con una persona positivo en COVID-19. La colaboradora tomó el mando del programa mientras el presentador guardaba la cuarentena. Era la primera vez en 15 años que Pablo Motos se ausentaba del programa:

El día 3 de febrero de 2021, Pablo Motos comunicaba finalmente su positivo en coronavirus pero con buen estado de salud: "Estoy sin síntomas, estoy estupendo". Nuria Roca continuaba a los mandos de 'El Hormiguero 3.0' y deseaba una pronta recuperación del presentador.

Tras varios días ausente, Pablo Motos pudo conectarse en directo a través de videollamadas en varias ocasiones con 'El Hormiguero 3.0' para revelar su progreso y además, nos lanzaba consejos para poder superar el encierro con buen ánimo: "La sensación de ser capaz".

El regreso de Pablo Motos tras superar el COVID-19 por primera vez

Tras su regreso, agradeció las muestras de apoyo recibidas por parte de toda la gente y quiso hacer un precioso homenaje al equipo: "Acabo de pasar por una enfermedad por la que se mueren cientos de personas todos los días y es una ruleta rusa", explicaba Motos antes de confesar que había pasado "miedo".

Además, el momento más emotivo llegó cuando pudo reunirse de nuevo con Nuria Roca, quién estuvo sustituyéndole durante 8 programas. Pablo Motos confesaba que el primer día que no pudo sentarse en la mesa del programa se sintió como "si te clavan un machete en el pecho" porque no había faltado a su puesto de trabajo en muchas otras ocasiones: "He hecho el programa estando enfermo, recién operado, he enterrado a mi padre y a mi madre y he vuelto a hacer el programa con el corazón roto".

Con el corazón en la mano, Pablo Motos llenó de halagos y agradecimiento a Nuria Roca al realizar una valoración sobre su sustitución en los últimos programas: "Has iluminado este plató cada minuto". Las bonitas palabras del presentador lograron emocionar a su compañera, ¡vuelve a ver este momento!