Pablo Motos comunica que se queda en casa por precaución: "Al final no podré estar esta noche con vosotros"

Pablo Motos no podrá estar esta noche entrevistando a Susanna Griso en 'El Hormiguero 3.0', según ha declarado en sus redes sociales. El presentador se ha sometido a un PCR y a un test de antígenos, siendo el resultado de ambos negativo, según ha declarado en sus redes sociales. Pero lo expertos le han aconsejado realizarse un PCR largo por precaución, una prueba con más sensibilidad, y en esa prueba ha salido positivo.

"Debo de tener una carga viral, en caso de tenerla, tan, tan baja, que algunos PCR se pueden interpretar como positivos y otros como negativos, debo de estar en ese límite. En caso de tener algo debe de ser bajísimo y yo voy a seguir los protocolos de los servicios de salud y me voy a quedar en casa", ha asegurado el presentador en sus redes sociales. "Mañana me van a hacer otro PCR y con eso saldremos de dudas y ya se sabrá si tengo carga o no. Yo me encuentro perfectamente y lamento todo este trasiego y esta confusión, mañana saldremos de dudas", afirma Motos.

Pablo Motos ha querido tener unas bonitas palabras hacía Nuria Roca, que será la encargada de presentar 'El Hormiguero 3.0' en su ausencia.