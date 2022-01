Estos han sido los momentos más emotivos de ‘El Hormiguero 3.0’

Ponemos fin a un 2021 lleno de emociones. Artistas, actores, directores, periodistas, deportistas, estrellas internacionales….son muchos los invitados que hemos tenido este año.

Cada uno de ellos ha dejado una pequeña huella a su paso por el programa y han llenado ‘El Hormiguero 3.0’ de momentos inolvidables.

Lo que está claro es que ‘El Hormiguero 3.0’ es un programa que nos emociona y nos sorprende. ¡Te contamos cuáles han sido los momentos más emotivos de este 2021 en ‘El Hormiguero 3.0’!

1. David Bustamante se emociona al recordar a Àlex Casademunt

En el mes de marzo, David Bustamante acudía a ‘El Hormiguero 3.0’ para celebrar su 39 cumpleaños. El artista no dudó en recordar durante su entrevista a su gran amigo Àlex Casademunt, quien fallecía meses antes a causa de un accidente de tráfico.

El artista aseguraba en el programa que Àlex era una persona muy especial: “era el eterno adolescente, el eterno Peter Pan”, señala.

Escuchar a David hablar sobre Àlex Casademunt nos hizo emocionarnos.

2. Dani Martín enamora en ‘El Hormiguero 3.0’ cantando ‘Cómo me gustaría contarte’

Muchos de los artistas que visitan el programa nos emocionan con sus canciones en directo, pero si tenemos que quedarnos con alguna de las actuaciones, sin duda la de Dani Martín nos llegó al corazón.

El abril, el artista visitaba el programa para presentar un proyecto muy emotivo: una canción dedicada a su hermana. ‘Como me gustaría contarte’ es un tema compuesto por Dani Martín que, como él mismo explicaba en el programa, surgía de la necesidad de contactar con su hermana fallecida.

La letra, los acordes y el significado nos pusó la piel de gallina durante la actuación en directo en ‘El Hormiguero 3.0’. ¡Emocionante!

3. El tierno momento vivido por Malú que compartió en el programa

A mediados de año Malú, una de las artistas españolas más importantes del país, visitaba el programa de Pablo Motos para presentar su nuevo proyecto.

La artista aprovechaba su visita para hablar de su pequeña y uno de los momentos más mágicos que ha vivido la artista en casa: cuando su hija caminó por primera vez.

La artista se emocionaba al hablar de ella y transmitía su felicidad a través de la pantalla.

4. Sergio Ramos sorprende a Pilar Rubio tras su marcha del Real Madrid

Y otro de los momentos que menos esperábamos fue el momento más especial con el que arrancaba el programa su nueva temporada. En septiembre, Pila Rubio fue la primera invitada de la temporada 16 de ‘El Hormiguero 3.0’.

La colaboradora y madrina recibió una visita inesperada y que la hizo emocionase en el plató del programa: Sergio Ramos, su marido, aparecía con uno de sus hijos en el plató. La colaboradora se quedó asombrada al verlos y no pudo evitar emocionarse con las bonitas palabras que su marido le ha dedicado.

5. Pablo Motos recuerda emocionado a Enrique San Francisco

Aunque Enrique San Francisco ya no estaba con nosotros, no queríamos dejar de mencionar este momento cómo una de los más emotivos de este año. El actor falleció el pasado mes de enero y Pablo Motos no dudó en dedicarle unas palabras el mismo día en que se marchó.

El presentador se emocionó mucho al recordar a su gran amigo: “era un genio y un sabio", aseguraba al inicio de uno de sus programas.

Pablo Motos recordó muchos momentos a su lado, desde instantes en su casa hasta cómo era su relación con el dinero. Ante todo, el presentador nos ha contado que lo que más le gustaba era divertirse.

Sin duda, siempre estará en nuestros corazones.