Los momentos más emblemáticos y románticos de Pilar Rubio y Sergio Ramos en 'El Hormiguero 3.0'

De entre todos los momentos que Pilar Rubio y Sergio Ramos han vivido juntos en 'El Hormiguero 3.0', el mas recordado, sin duda, fue el primero. Entre otras cosas, por eso mismo: que fue su primera vez en ese plató. Pero también porque fue una total sorpresa del futbolista que ella ni se imaginaba, y porque fue espontáneo, muy musical y, sobre todo, romántico y con beso incluido. Él apareció tocando una guitarra... y ella no pudo evitar las lágrimas.

Si aquel fue su primer momento juntos en 'El Hormiguero 3.0', el último lo protagonizaron el pasado mes de febrero cuando desvelaron en directo todos los detalles de su boda. Sergio y Pilar confesaron que se iban a casar en Sevilla este próximo 15 de junio. El futbolista aseguró que era "el momento idóneo": "Queríamos que los enanos lo disfrutarán", explicó. Y dio muchos más detalles sobre el esperado enlace.

Ahora llega al fin su boda pero, ¿cómo empezó su relación? 'El Hormiguero 3.0' tuvo acceso a ese primer encuentro. La colaboradora realizaba su trabajo de reportera en 'Sé lo que hicisteis' y, cubriendo la alfombra roja de un concierto, no pudo evitar hacerle ya una atrevida propuesta a Sergio Ramos: "Como no has venido con novia, si quieres te acompaño yo".

Lo que siempre ha quedado claro en cada aparición de la pareja en 'El Hormiguero 3.0' es que Sergio Ramos es el gran apoyo de Pilar Rubio ante todos los retos que Pablo Motos plantea a la colaboradora.