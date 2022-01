Los mejores momentos de Will Smith en su última visita a ‘El Hormiguero 3.0’

Will Smith ya se siente como en casa cada vez que pisa el plató de ‘El Hormiguero 3.0’ y eso se nota en la naturalidad con la que se expresa y en todas las bromas, comentarios e historias que ha contado en sus visitas. Tras dos años sin ver a Pablo Motos y a Las Hormigas, Will Smith regresa la semana que viene, pero mientras tanto, estos son los mejores momentos que nos dejó en su última visita:

Si algo caracteriza a Will Smith es su sinceridad. El actor no tiene pelos en la lengua para decir lo que piensa y hablar con la verdad por delante, aunque eso sí, siempre con su toque de humor.

Pablo Motos quiso preguntarle sobre el papel que rechazó en la memorable e histórica película ‘Matrix’ y cómo fue que decidió tomar esa decisión. De primeras, al actor el guion le parecía una auténtica utopía, y aunque ahora años después, ‘Matrix’ haya sido todo un éxito, reconoce ver mejor a Keanu Reeves. ¿Te imaginas a Will Smith en el papel de ‘Neo’?

Puestos a comenzar a sincerarse, el actor también contó la experiencia más aterradora que había vivido a lo largo de su vida y el por qué nunca más volvería a hacerlo. Will Smith se ha atrevido con muchos retos y preferiría nadar con tiburones y tirarse de un paracaídas desde el punto más alto, antes de repetirlo. ¿Te puedes imaginar su respuesta?

Además, otro dato que le pareció sorprendente a Pablo Motos fue que saliera siempre de casa sin la cartera y tuviera que pedir dinero a la gente para comprar cosas. Will Smith se sinceró con Motos y le contó con humor alguna anécdota sobre sus despistes. “Es que no quiero reñirte, pero es que tú tienes mucho dinero”, le terminó contestando con buen humor el presentador.

Will Smith sabe hacer de todo y no le teme a cualquier desafío al que le rete Pablo Motos. El presentador le ha propuesto al actor que, junto a Adym Evans, interpreten la canción del Genio de la lámpara de ‘Aladdin’ y ninguno de los dos ha podido decir que no. ¡Menudo estilo tiene esta versión!

Y Will Smith no solo se atreve con versiones de rap, sino que toca todos palos, incluso el flamenco acompañado de Pablo Motos. Una divertida improvisación que desató las risas en el plató. ¡Cómo olvidar ese momento!

Y por supuesto, durante su última visita nos hizo reír y nos regaló momentos tan divertidos como este, donde nada más empezar el programa, sorprendió junto a Martin Lawrence con una impresionante coreografía al son de la música. ¡Hasta Pablo Motos se la sabía!

¡Qué ganas tenemos de que vuelva al programa!