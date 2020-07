"Inmensamente felices" con Máximo Adriano, así dan la bienvenida a su cuarto hijo Pilar Rubio y Sergio Ramos

Pilar Rubio y Sergio Ramos están de enhorabuena, la pareja ha dado la bienvenida a su cuarto hijo, Máximo Adriano, este domingo por la tarde, con una dulce instantánea desde el hospital.

Pilar y Sergio han vuelto a ser padres y lo han anunciado con una foto en sus redes sociales tras el parto, donde comunicaban el sexo y el nombre del niño.

Inmensamente felices de poder presentaros a Máximo Adriano.

Ha nacido a las 18:56 h y ha pesado 3,270 kg.

Gracias por estar siempre, @sergioramos. ¡Te quiero! ❤🖤❤

Immensely happy to be able to introduce you to Máximo Adriano.

He was born at 6:56PM and weighed 3.270 kg.

Thanks for always being there for me, #SergioRamos. I love you! ❤🖤❤

Pilar Rubio confirmó el pasado 20 de enero en 'El Hormiguero 3.0' que sería madre por cuarta vez. Para anunciarlo, preparó un reto muy especial con el que emocionó a todo el público.

Pilar Rubio, a Pablo Motos: "Aunque esté embarazada voy a seguir viniendo y haciendo retos"

La colaboradora ser convirtió en un lienzo sobre el que se proyectaron diversas imágenes, entre ellas las que representaba a su nuevo anuncio en público: su nuevo embarazo. Aprovechando la noticia, Pilar Rubio pidió colaboración del público del programa para encontrar un futuro nombre para su bebé.

Pilar Rubio y Sergio Ramos ya son padres de tres niños: Sergio, Marco y Alejandro.

Así anunció Pilar Rubio el nombre de su tercer hijo, Alejandro

Además, recordamos el bonito momento que protagonizó en octubre de 2017 cuando anunció al lado de Pablo Motos que iba a ser madre de su tercer varón al que le pondrían de nombre Alejandro.

Sergio Ramos y Pilar Rubio se casaron el pasado 15 de junio en Sevilla

Sergio Ramos y Pilar Rubio se dieron el "sí, quiero" el pasado 15 de junio en una multitudinaria boda de más de 400 invitados en Sevilla.

"Nuestro amor se lo merecía"

La pareja también acudió a 'El Hormiguero 3.0' para revelar todos los detalles de su compromiso que se proclamó como una de las bodas del año 2019.