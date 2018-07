'El Hormiguero 3.0' más Champions: Los momentos en los que los jugadores del Real Madrid mostraron su lado más personal

Sergio Ramos sorprende a Pilar Rubio en 'El Hormiguero 3.0'

El momento de la noche ha llegado cuando Sergio Ramos ha aparecido por detrás con una guitarra y le ha cantado a Pilar Rubio una canción a la presentadora que muy emocionada no ha podido contener las lágrimas.

El bonito mensaje de Pilar Rubio a Sergio Ramos tras la gala The Best

Pilar Rubio es toda una romántica. Por eso, no ha dudado en dejarle un bonito mensaje a su chico, Sergio Ramos, horas después de acudir junto a él a la Gala The Best.

El primer encuentro entre Pilar Rubio y Sergio Ramos unidos por Andy y Lucas

Pilar Rubio ha concedido a Pablo Motos enseñar en ‘El Hormiguero 3.0’ el primer encuentro que tuvo con Sergio Ramos. La colaboradora, que realizaba su trabajo de reportera en ‘Sé lo que hicisteis’, le preguntaba al futbolista por el nombre de los integrantes de Andy y Lucas pero no pudo contenerse, Pilar Rubio no dudo en ligar con Sergio Ramos lanzándole un piropo muy especial

Los imitadores más pequeños de Sergio Ramos y Lucas Vázquez

Sergio Ramos y Lucas Vázquez mantienen una buena amistad dentro y fuera del Real Madrid. Para celebrar los goles, realizan coreografías previas en el vestuario para que salgan a la perfección cuando llega la hora de ponerlas en práctica en el campo. El jugador gallego ha descubierto en directo a dos pequeños ídolos, Juan y Mateo en un partido de prebenjamines del Real Madrid, que han imitado a la perfección una de las celebraciones de los futbolistas.

La estrategia de Lucas Vázquez para pedir matrimonio a su novia

Pablo Motos ha hecho una de las preguntas más comprometidas para el extremo gallego del Real Madrid, Lucas Vázquez, que ideó una estrategia nunca vista para pedir matrimonio a su novia Maca. El jugador realizó un vídeo muy emotivo para proyectar antes de que diera comienzo una película en la sala de cine de su barrio.

Lucas Vázquez cuenta la verdad que se esconde detrás del penalti que marcó en la final de la Champions

Lucas Vázquez nos ha hablado sobre los pensamientos que rondaban por su mente al realizar los malabares que hizo con el balón en la final de la Champions contra el Atlético de Madrid antes de tirar el penalti que le dio la gloria.

¿Cómo se llama el perro de Isco?

¿Será casualidad que el perro de Isco Alarcón se llame igual que uno de los mejores jugadores del F.C Barcelona? Pablo Motos tiene la respuesta a esta intrigante pregunta.

Isco: "Nunca he recibido una bronca de Zidane"

El jugador del Real Madrid, Isco Alarcón, nos ha contado cómo es el trabajo diario con su entrenador, Zinedine Zidane. "Es un tipo muy calmado", confiesa.

Isco: "No he felicitado a ningún jugador del Barça por llevarse la liga"

El jugador del Real Madrid, Isco Alarcón, nos ha confesado que está muy contento después de que Vicente del Bosque le haya seleccionado para la Eurocopa de Francia, pero reconoce que no ha felicitado a ningún jugador del Barça tras llevarse la liga.

Keylor Navas le da unas clases de baile a Pablo Motos

Nuestro invitado y portero del Real Madrid, Keylor Navas, le ha dado unas clasecitas de baile a Pablo Motos para que aprenda a mover las caderas en condiciones.