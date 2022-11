¿La entrevista a Antonio Bandera fue grabada? Pablo Motos resuelve todas las dudas en sus redes sociales

El pasado martes Pablo Motos entrevistó a Antonio Banderas en 'El Hormiguero'. El actor fue a presentar su musical 'Company' del que ya se puede disfrutar en Madrid en el teatro Teatro Albéniz.

La entrevista transcurrió con total normalidad, aunque al finalizar el programa el presentador vio que varios seguidores señalaron en redes sociales que el programa era grabado por culpa del reloj de Antonio Banderas que marcaba las 17.45h.

Pablo Motos decidió nada más terminar publicar un vídeo en su Instagram con Banderas para aclarar el tema y demostrar así que el programa había sido en directo: "Antonio, cuatro o cinco personas me han dicho que el programa no ha sido en directo y que es grabado, ¿entonces qué hacemos aquí a las once de la noche?", ha dicho enseñando la hora en su reloj.

Antonio Banderas ha resuelto el misterio señalando que el reloj que llevaba puesto no era suyo si no del personaje de su musical: "El mío lo llevo en mi pantalón y marca las once de la noche", ha señalado explicando que las chicas de vestuario habían traído todo el atrezzo del musical.