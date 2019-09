Al hilo de su nueva obra de teatro, 'La fuerza del cariño', Lolita ha hablado del amor con Pablo Motos en 'El Hormiguero 3.0' y le ha revelado los consejos que su madre le daba. "Mi madre me dijo una cosa de jovencita y eso lo llevo siempre a cabo. Tú quiere, que te quieran más o menos eso no te tiene que importar", ha reconocido.

Más prácticas han sido las hormigas. [[LINK:INTERNO|||Video|||5d8a7ae17ed1a8062c017cf0|||Trancas y Barrancas, con su habitual conocimiento, le han desvelado a Lolita el ‘Tinder de famosos’]]. Las hormigas le han dado una serie de ideas para que la cantante y actriz busque pareja.

Y uno de los momentos estelares del programa se ha vivido cuando Pilar Rubio ha enseñado a Lolita las últimas tendencias en moda, como el 'do it yourself'. La colaboradora ha sorprendido a todos con su chaqueta personalizada. "Esta chaqueta me la he hecho yo", ha reconocido. Lolita no ha podido resistirse y se ha unido a la tendencia.