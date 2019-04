CON MICHAEL BUBLÉ

Pablo Motos le confiesa a Michael Bublé que hay una cosa que ha leído sobre él que le ha gustado mucho y que le gustaría copiar: "Ahora me dan igual los críticos". Bublé explica en 'El Hormiguero 3.0' esta postura: "No puedo controlar lo que piensa la gente, ni sus opiniones y no quiero preocuparme por cosas que no puedo controlar. Simplemente quiero vivir y disfrutar". A la vez que sacó el disco, Bublé recibió su propia estrella en el Paseo de la Fama: Un momento extraño y bonito.