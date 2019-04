Con Chenoa, Mimi y Soraya Arnelas

Petancas se ha tomado la licencia de hacer su propia versión del éxito de Mimi 'Yo ya no quiero ná'. Lo ha titulado 'Que no me ha puesto el pan', y así ha puesto a bailar a la propia Mimi, a Chenoa, a Soraya Arnelas, a Pablo Motos y a todo el plató de 'El Hormiguero 3.0'. ¡Descubre cómo suena la divertida y original versión de Petancas junto a Trancas!