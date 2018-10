CON EVA GONZÁLEZ

Pablo Motos cuenta en 'El Hormiguero 3.0' que "ahora la movida es monumental" y sabe que "en el casting ha habido un récord absoluto, ha habido 36.000 personas" y no puede imaginarse a quienes hayan tenido que escuchar, aunque solo sea, a 500 personas. ¿Qué se le da mejor a Eva: cocinar o cantar? Eva González desvela que no se le da muy bien afinar y que "gracias a dios" no ha tenido que cantar ni que cocinar. A Motos le sorprende la simpleza del sillón de 'La Voz': "Es una de las ideas más brillantes de la televisión".