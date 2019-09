CON PABLO LÓPEZ

Pablo Motos ha retado a Pablo López a tocar una de sus canciones a partir de una nota musical. Lo que no se esperaba el cantante es que la mano inocente, la de una espectadora del público, eligiera un 'mi'... porque la única canción que tiene con esa nota es 'Me conocen', que aún no ha estrenado de forma oficial. ¡Pero se ha animado a cantarla en 'El Hormiguero 3.0! Así suena este temazo.