La opinión Pedro Cavadas sobre la gestión del coronavirus en España: "Quien lo haya hecho, lo ha hecho muy mal"

En 'El Hormiguero 3.0' hemos hablado con Pedro Cavadas sobre lo que el médico nos contó al inicio de la pandemia del coronavirus. A pesar de que todo el mundo le tachaba de alarmista al inicio, Pedro Cavadas tuvo mucha razón en lo que en ese momento contaba.

"Era evidente", afirmaba con total seguridad. "No me creo que algo tan claro y patente no lo viera nadie", asegura el doctor Cavadas. Con una pequeña metáfora, Pedro nos ha explicado cómo, desde el punto de vista médico, esta pandemia que nos ha afectado a todos a nivel mundial se veía venir.

Además, Pedro Cavadas nos ha dado su visión de cómo ha hecho su trabajo Fernando Simón para enfrentarse a la COVID-19. ¿Qué opinión le merece el trabajo del epidemiólogo?

También Pedro ha hablado de la gestión de la pandemia y de toda la situación que España ha pasado en el momento del confinamiento."Si se pagan impuestos quiero que esos recursos se gestionen para el bien común", asegura tras hablar de todas las gestiones políticas que nos han afectado en los últimos tiempos.