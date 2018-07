Miguel Bosé dedica en su nuevo disco una canción a Rajoy

Nos ha visitado uno de los artistas españoles más prestigiosos e internacionales, Miguel Bosé, que nos ha presentado su nuevo disco, Amo (Warner Music), a la venta desde el 4 de noviembre.

Bosé, que no publicaba canciones inéditas desde hace cuatro años, nos ha contado cómo ha sido el largo proceso de composición de estos nuevos temas del que ya conocemos su primer single, “Encanto”. "Componer es una tortura" afirmaba el cantante.

Pablo Motos asegura haber descubierto que hay una canción dedicada a una persona que ella no lo sabe. Miguel Bosé pensaba que se refería al tema 'I miss your face' que está dedicada a su padre sin embargo, cuando Pablo Motos ha leido los parrafos de la canción a la que se refería Miguel Bosé ha espetado: "¡Rajoy que no te enteras!".

Como en el último videoclip de Miguel Bosé lo protagonizan unos lobos y además el cantante llegó a tener como mascota una loba. Pablo Motos ha invitado al programa a un par de lobos dóciles, con la intención de que al aullar los lobos le siguieran. En directo no ha salido, sin embargo, en el ensayo hemos podido ver como aullaban.

Junto a Trancas y Barrancas Miguel Bosé ha tenido que adivinar que canción estaban cantando Juan y Damián debajo del agua.

Canto difónico en El Hormiguero 3.0

Anna-María Hefele es una chica capaz de hacer dos melodías a la vez con la voz. ¿Nunca has oído hablar del canto difónico? Pues nuestro invitado Miguel Bosé, Pablo Motos, las hormigas y todo 'El Hormiguero' se han quedado de piedra con esta técnica vocal. Vuelve a verlo aquí.

Arte a lo bestia: ¿Quién da mas vueltas sobre sí mismo?

El Hombre de Negro ha querido averiguar quién da más vueltas sobre sí mismo si una bailarina o un bailarín de Break Dance. Durante 30 segundos ambos bailarines lo han intentado ¿Quieres averiguar el resultado?

Ciencia Marron: El altavoz más barato del mundo

Marron nos sorprende en la ciencia al mostrarnos la manera más sencilla de fabricar un altavoz. El campo magnético que genera el imán de neodimio interfiere con la corriente que circula por la tira de papel de aluminio haciendo que esta vibre, emitiendo así el sonido de la canción. A continuación Marron nos ha mostrado un impactante cocktail químico que cambia de color.