El lado más bromista de Ferrán Torres: De meterles miedo a tirarles jabones a sus compañeros

Ferran Torres ha visitado El Hormiguero un día después de conseguir la clasificación para la Eurocopa con la Selección Española de Fútbol. Al principio de la entrevista, Pablo Motos no ha podido evitar preguntarle sobre la lesión que sufrió hace unos meses y Torres le aseguró que, aunque lo pasó muy mal, a día de hoy está recuperado.

Al presentador del programa le ha llegado a sus oídos que Ferran Torres es un chico con mucho sentido del humor que le encanta gastarle bromas a sus compañeros. El futbolista no sólo no lo ha negado, si no que ha relatado algún que otro vacile que ha tenido con sus compañeros.

Hace tan sólo un día, volviendo de Noruega, Ferrán quiso meterle el miedo en el cuerpo a Morata decirle que escuchaba sonidos extraños en el avión. "¿Sabes que si nos estrellamos somos los primeros en... ?". ¡Al valenciano le encanta ver las caras de terror en sus compañeros!

"En el vestuario también me han dicho que cuando se acaban de duchar les tiras jabón a la cabeza", le ha comentado Pablo a Ferrán para comprobar si ese rumor es cierto. ¡Y efectivamente lo es! Eso sí, como la broma se la hagan a él, Torres no está dispuesta a recibirla con buena cara. ¡Dale play al vídeo y revive el momentazo!