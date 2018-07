Kylie Minogue, Mónica Naranjo, Emilio Aragón y Pimpinela en El Hormiguero 3.0

El lunes, 5 de mayo, estará en nuestro plató EMILIO ARAGÓN, que el próximo 9 de mayo estrenará su segunda película como director, “Una noche en el Viejo México”, un film que cuenta con un reparto de lujo: Robert Duvall (El padrino), Jeremy Irvine (Caballo de Guerra) , Luis Tosar (Celda 211), Angie Cepeda (de la serie Los Protegidos) y Javier Gutiérrez. La película cuenta la historia de Red Bovie (Duvall), un hombre que es obligado a abandonar su rancho y su tierra y que decide viajar hasta México en busca de aventura y diversión junto a su nieto Gally (Irvine), al que acaba de conocer. Abuelo y nieto, dos perfectos desconocidos, comienzan un viaje por sus respectivos sueños con una febril parada en la noche mejicana donde conocen a Patty (Cepeda), una stripper que encuentra en ellos la esperanza de una vida mejor. En su viaje se cruzará un personaje oscuro (Tosar) que hará que sus vidas tomen un nuevo rumbo.

El martes, 6 de mayo, visita por primera vez nuestro programa uno de los dúos por antonomasia de la música ligera en español: los míticos PIMPINELA. Los hermanos Lucía y Joaquín Galán están en España para promocionar la gira que harán el próximo otoño para celebrar sus 30 años sobre los escenarios. En ese show, que les llevará además por todo América Latina y Estados Unidos, interpretarán los grandes éxitos de su carrera (Olvídame y pega la vuelta, A esa, Dueña de la noche) y además adelantarán algunos temas del que será su próximo disco.

El miércoles, 7 de mayo, la música que sonará en “El Hormiguero” será la de MÓNICA NARANJO, que viene a presentarnos “4.0” (Sony Music), un álbum recopilatorio que sale a la venta el día 6 de mayo y en donde la artista de Figueras renueva completamente, con arreglos del escocés Chris Gordon, las canciones que le han colocado como una de las voces más importantes de la música en español. En este disco encontramos diez nuevas versiones reinterpretadas en clave de electro-rock en donde las guitarras adquieren un gran protagonismo. Su primer sencillo, Sólo se vive una vez (4.0 version), ya está entre los más vendidos de nuestro país. Además, Mónica Naranjo está ya a punto de meterse de lleno en el Tour 4.0, la gira con la que la artista celebra su 40 cumpleaños y que pretende ofrecer un espectáculo de música, baile y acrobacias.

Y el jueves, 8 de mayo, nos vestimos de gala para cerrar la semana recibiendo a una de las reinas indiscutibles del pop: la australiana KYLIE MINOGUE, que vuelve a estar en lo más alto gracias a su nuevo disco, “Kiss Me Once” (Warner Music), el duodécimo álbum de estudio de su carrera y cuyo primer single Into The Blue ya está en los primeros puestos de las listas internacionales. Kylie ha contado en este nuevo disco con las colaboraciones de Pharrell Williams y Enrique Iglesias, y prepara ya su próxima gira mundial que arrancará después del verano y que tiene ya confirmadas dos fechas en España: el 13 de octubre en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid y el 14 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.