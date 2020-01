Jordi Évole y Pablo Motos revelan en 'El Hormiguero 3.0' sus pasados delictivos

Jordi Évole ha retado a Pablo Motos a confesar un delito cometido en la vida. El primero en sincerarse ha sido el presentador de La Sexta: "Yo he robado", ha desvelado. Y ha contado cómo fue ese momento porque, además, no terminó bien: "Me pillaron".

Por su parte, el presentador de 'El Hormiguero 3.0' también ha reconocido un hurto, en su caso de una revista. Y ha provocado un ataque de risa a Évole al desvelar que iba acompañado de un amigo llamado Justicia. ¡Descubre ambas anécdotas delictivas!

Revive la entrevista al completo en ATRESplayer.