Hoy, 'El Hormiguero' se vuelve más salvaje que nunca con la llegada de Frank Cuesta

En su visita a España, Frank Cuesta se parará un rato para charlar con Pablo Motos sobre el éxito que está teniendo en las redes sociales. Hace años que Frank nos entretiene con sus aventuras alrededor del mundo pero ahora ha tomado un rumbo diferente. Con un canal en Youtube y otro en Twitch, aprovecha los directos para enseñarnos su día a día en El Santuario, lugar en el que acoge a multitud de animales.

Al parecer ahora tiene otra cosa entre manos, un nuevo proyecto de futuro se cuece en la cabeza de Frank. ¿Volverá a viajar por el mundo y mostrarnos todo tipo de animales? Pablo Motos aprovechará la ocasión para preguntarle sobre todos los detalles.

Aunque no sabemos todavía lo que es, lo que sí podemos saber es el amor que siente el aventurero por los animales. Llegando incluso a sufrir picaduras, mordeduras o hasta enfrentarse al contrabando de animales, esperemos que no le pida a Pablo Motos que se vaya con él y no tenga que chuparse el veneno de una serpiente.