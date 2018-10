El Hormiguero

CON EVA GONZÁLEZ

Pablo Motos asegura que "el ruido mental es más poderoso cuanto más solo estas" y quiere saber si Eva ha conseguido dormir bien durante estos días. La presentadora de 'La Voz' asegura que "anoche no", y añade que "era todo como muy secreto, me volvía loca el no poder decir: soy yo". Eva González ha estado en muchas conversaciones en las que se hablaba de quién será el presentador y solo le ha faltado salirse de los grupos de WhatsApp.