La espectacular exhibición de acrobacias extremas de los motoristas de 'Nitro Circus' en 'El Hormiguero 3.0'

EN 'EL HORMIGUERO 3.0'

Los motoristas de acrobacias extremas de 'Nitro Circus' han visitado 'El Hormiguero 3.0' y han realizado una espectacular exhibición en directo durante el programa. Romeo Santos se ha quedado totalmente impresionado con la exhibición de Javi Javato, Miguel Espada, Pedro Moreno, Christian Meyer y Edgar Torronteras. Si quieres sentir tú también la adrenalina, 'You got this Tour' estará el 22 de Junio en el Wanda Metropolitano. ¡Woow!