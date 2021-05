Pablo Motos le ha lanzado una pregunta muy directa a Felipe González durante su entrevista en 'El Hormiguero 3.0': "¿Tú te sientes representado por el PSOE de Pedro Sánchez?". "Yo soy del PSOE pase lo que pase", ha asegurado.

No obstante, ha añadido que se siente "huérfano de representación", aclarando que no se refiere sólo al partido socialista. Cree que ahora no hay un discurso que pueda "aplaudir". "Me horroriza la política de bloques, me parece lo contrario de lo que debemos hacer", ha manifestado.