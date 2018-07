Carmen Maura: "El premio Donostia fue la cosa más fuerte que me ha pasado"

Nos ha vistado CARMEN MAURA como invitada. La intérprete, protagonista de 'Las brujas de Zugarramurdi', acaba de recoger el Premio Donostia que entrega el Festival de Cine de San Sebastián en reconocimiento a toda su carrera.

Carmen ha recordado como fue el momento en el que recogió el premio y cómo fueron sus inicios en el cine. Como no podía ser de otra manera también nos ha hablado de su personaje en la recién estrenada 'Las brujas de Zugarramurdi' donde ella es la 'jefa' de las brujas. También nos ha contado anécdotas del rodaje. Como por ejemplo que tenía 1000 figurantes vascas "Sabes lo que es tener a 1000 vascas gritando y bajar la mano y que se callen todas".

En el plano más personal nos ha contado que llegó virgen al matrimonio, porque también era lo normal en la época, que escribía diarios pero que posteriormente los quemó todos "Me vi viejecita o en el otro mundo y mis diarios en el rastro".Con respecto a los hombres nos ha confesado que no ha sabido elegir bien a los hombres y que en este momento de su vida no los necesita.

También nos ha confesado que le gusta decir que tiene 68 años y aparentar la edad que tiene o que incluso le digan que no los aparenta. También hemos querido saber que tal su experiencia con los directores de cine o con compañeros de trabajo.

Por último, hemos sabido que muy pronto estrenará una obra de teatro después de 40 años y ha confesado tener la piel de gallina ante el estreno.