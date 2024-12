La habilidad de Isma deja a Jorge Fernández sin palabras: “¡Ya decía yo que tenías muy buena puntería!”

Isma ha tenido un programa lleno de altibajos. El concursante ha conseguido remontar después de perder la oportunidad de conseguir el Supercomodín y de que Leti le robara los 450 euros de su marcador.

En el panel de Falsa definición con la pista: Mercadillo, el madrileño ha dejado a todos impactados con su puntería. El concursante ha conseguido caer en los dos gajos del gran premio en solo tres tiradas.

“¡Muy bien Isma! Has estado entrenando durante todo el programa y al final has conseguido lo que tú has querido, conseguir la segunda parte de gran premio”, le ha dicho Jorge Fernández.

Si el madrileño consigue resolver el panel ganaría un teléfono móvil valorado en 1080 euros y los 175 euros que tiene en su marcador. ¿Crees que ha podido lograrlo? ¡Descúbrelo!