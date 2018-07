Carlos Sobera: "Tengo que tocarle el culo a Marta Torné todos los días"

Hemos recibido a Carlos Sobera y Marta Torné, que han venido a presentarnos su nueva obra de teatro, “El Ministro”, que se acaba de estrenar en el Teatro Cofidis de Madrid.

En este vodevil lleno de ambición, obsesiones, celos y envidias, Carlos interpreta a un voraz ministro de economía, ávido de poder político, que además pretende conquistar a la joven y atractiva profesora de francés de sus hijos, encarnada por Marta. Ambos se verán atrapados en una situación absolutamente comprometida cuando unos ladrones atraquen una sucursal bancaria situado en el mismo edificio de la profesora.

Los actores no han parado de contar anécdotas muy divertidas de la obra, cómo que en una ocasión a Carlos Sobera se le olvidó el teléfono móvil de atrezzo que utiliza y decidió improvisar para ir a coger uno, finalmente le prestaron uno real, que le estuvo sonando, o mejor dicho vibrando, durante toda la obra.

El Dr. Mario Alonso Puig nos cuenta que podemos hacer para intentar ser un poco más felices en estos tiempos tan difíciles. Gente que ha perdido la ilusión y la gente que quiere ganar confianza y no sabe como.

Mario ha vuelto de Alaska con la misma fuerza de siempre para contarnos qué le ha deparado su viaje. En esta ocasión, Mario nos descubre los delfines asesinos de Alaska, el nuevo concepto ‘Flush’ o el peculiar inglés de Mario, que no tiene desperdicio. Además, nos ha desvelado algunos secretos de esa zona, como por ejemplo que no hace tanto frio, pero que llevaba abrigo para no desentonar con el look de la zona.

La comunicación entre Carlos Sobera y Marta Torné no ha muy buena en esta ocasión. "Yo para ser feliz quiero un camión", esa frase tan sencilla es la que Marta tenía que hacer llegar a Carlos a través de un cristal insonorizado, aunque no ha sido posible.

El reto de Santi Millán y Pablo Motos es una dura prueba que realizan los marines de estados unidos que consiste en escalar 5 cuerdas con nudos y tirar los pañuelos que hay en los extremos.

Marron nos enseña como se puede conseguir andar descalzo sobre 1.500 botellas de vidrio reciclado sin cortarse.

