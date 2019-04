Antonio Banderas: "Hago películas muy raras y paellas muy ricas"

Antonio Banderas ha venido a divertirse a El Hormiguero, uno de nuestros actores más internacionales y más carismáticos. Presenta su último estreno, 'La piel que habito' de Pedro Almodovar.

Antonio Banderas ha recordado con nosotros cómo se fue a Hollywood y su primera frase: "I can do that" y tanto que pudo, tanto que lleva 15 años allí.

Hemos hablado con él de su reencuentro con Pedro Almodovar, y el gran placer que es trabajar con él.

Por supuesto también hemos hablado de su mujer, Melanie Griffith, con la que lleva viviendo 15 años. Antonio ha sido muy sincero y muy tierno hablando de su ella: "Es muy amable, es muy divertida, inteligente, gran amante, madre y actriz y se quieren como el primer día".

Pero, Trancas y Barrancas le han hecho las preguntas más comprometidas de toda la entrevista, donde nos ha confesado sus secretos más ocultos.