La extraña pasión de Ester Expósito que sorprende a Pablo Motos: “Estoy soñando con ver uno”

Esta noche, El Hormiguero ha recibido la visita de una de las actrices con más influencia en nuestro país, Ester Expósito. La actriz ha charlado con Pablo sobre el éxito y el drástico cambio que ha sufrido su vida en los últimos años.

Ester también ha confesado uno de sus grandes miedos: las arañas. Algo muy contradictorio con otro de los animales que más le atraen: el tiburón blanco. Pablo Motos no ha pasado por alto este contraste, pero Ester se ha defendido: "Me parece un ser muy inquietante, me dan pavor, pero es verdad que luego tengo el algoritmo de Instagram lleno de arañas", ha contado en el programa. Además, asegura que cuando ve una araña se queda bloqueada.

Sin embargo, los tiburones blancos le fascinan: "Estoy soñando con ir a ver uno y hacer eso de que te metes en una jaula en el mar", ha contado. La joven asegura que ve muchos vídeos sobre ellos, desvelando una de sus grandes pasiones. ¿Te lo esperabas?

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa del 23 de noviembre de 2022 que Antena 3 ha vuelto a emitir este jueves.