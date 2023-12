Ester Expósito cuenta cómo vivió la explosión del éxito: “Te cambia la vida”

Esta noche El Hormiguero ha recibido la visita de lujo de Ester Expósito, una de las actrices con más influencia de nuestro país. Su éxito, casi de un día para otro gracias a su papel en la serie Élite, le ha llevado a acumular 28,6 millones de seguidores en sus redes sociales.

Durante la entrevista, Pablo Motos ha querido saber cómo afrontó Ester Expósito ese éxito inmediato con tan solo 18 años, cuando debutó en esta conocida serie: “Nada vuelve a ser lo mismo”, ha reconocido la actriz, a pesar de que “les habían preparado para lo que se podía venir” antes de su estreno.

Sin embargo, Expósito tiene muy claro que no va a dejar de hacer cosas que hacía antes de ser famosa porque su vida haya cambiado: “Salgo mucho de fiesta, eso no lo he dejado”, ha reconocido en El Hormiguero. ¡Revive aquí la entrevista completa de Ester Expósito!

El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa del 23 de noviembre de 2022 que Antena 3 ha vuelto a emitir este jueves.