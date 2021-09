Vuelve a ver la entrevista completa de Joaquín Reyes en 'El Hormiguero 3.0'

Joaquín Reyes ha visitado el plató de 'El Hormiguero 3.0' para presentar su primera novela: "subidón". El cómico manchego se estrena como novelista, aunque no como escritor, ya que tiene varios libros publicados a sus espaldas.

Joaquín ha contando en el programa que esta novela la terminó cuando nos confinaron: "Lo terminé en casa, pero me ponía traje y corbata para escribir". También ha contado cuáles son sus rarezas y manías, que según ha confesado, no son pocas.

Por ejemplo, odia la palabra "entrañable" y "canalla": "No me gusta nada, no puedo", señala. Pero sobre todo, no le cae nada bien la persona que inventó la palabra "agendar". Cada uno tiene sus propias manías.

