¡Si te he visto no me acuedo! Trancas y Barrancas ponen a prueba la memoria de Blanca Suárez

Talento, carisma y mucho sentido del humor. BlancaSuárez ha visitado El Hormiguero y ha dejado momentos para el recuerdo, entre risas, confidencias y sorpresas que han conquistado al público.

Tras la entrevista, ha llegado el momento de Trancas y Barrancas. Las hormigas han preparado una sección llamada Si te he visto no me acuerdo donde la invitada debía tratar de recordar todos y cada uno de los detalles sobre algunos logos, personajes o incluso futbolistas.

Pese a que ha reconocido no tener muy buena memoria, ha conseguido adivinar muchas de las imágenes que le han mostrado, algunas de ellas, con la ayuda del comodín telefónico. ¡No te lo pierdas!