¿Nueva crisis? El reproche de Juan del Val a Nuria Roca que desata la polémica: "¡No tiene límites!"

Pablo Motos ha comenzado la tertulia de actualidad de El Hormiguero provocando una nueva polémica entre dos de sus colaboradores. El presentador ha señalado que Juan del Val lleva toda la semana con la misma ropa en el programa y le ha preguntado a Nuria Roca el motivo. "Esto puede parecer una exageración pero no es verdad", ha asegurado el polémico tertuliano.

"Nuria tiene un vestidor del tamaño de un campo de tenis", ha comenzado explicando. Lo grave en su opinión es que "allí no le cabe su ropa". Como contraste, Juan cuenta "con dos armarios y una cómoda". "Nuria, lo que no le cabe en su vestidor del tamaño del Bernabéu, me lo pone delante de mis armarios y no puedo abrirlos", ha afirmado.

Nuria se ha explicado después, reconociendo: "Es verdad que estoy tardando en hacer el cambio de temporada, pero tampoco es para ponerse a sí". Sin embargo, su marido ha echado más leña al fuego enseñando una imagen que demuestra su versión.

Tamara Falcó ha salido en defensa de Nuria al ver que, al menos, lo tiene todo ordenado en cajas. No obstante, Juan ha insistido en el reproche a su mujer: "¡No tienes límites!". ¡Dale al play y no te pierdas ni un detalle!

Antes, la invitada que ha puesto el broche a la semana de El Hormiguero ha sido Young Miko. La cantante puertorriqueña, además de hablar sobre música, ha querido lanzar un importante mensaje en apoyo al colectivo LGTBIQ+: "Hay que dejarse querer y ser uno mismo".

La artista decidió decirle a sus padres con 17 años que le gustaban las chicas. Ha asegurado a Pablo Motos que, pese a que le costó, se enorgullece de haber dado el paso.