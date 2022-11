Los nervios de Aitana y Miguel Bernardeau en su primera cita: "Pensé que nunca le volvería a ver"

'El Hormiguero' ha vivido una noche muy especial gracias a la visita de Aitana y Miguel Bernardeau. Pareja en la realidad y en la ficción, es la primera vez que ambos acuden juntos a un programa de televisión.

Aitana y Miguel presentan 'La última', la serie de Disney+ que ambos protagonizan y que verá la luz el próximo 2 de diciembre. Los seguidores del programa han podido ver la química que hay entre Aitana y Miguel, que solo han tenido palabras bonitas el uno con el otro.

"Por primera vez en mi vida no comí nada"

La pareja ha contado en el programa cómo se conocieron: "Le vi en 'Élite y pensé, este chico es guay", ha confesado Aitana, admitiendo que fue ella la que le buscó en Instagram tras verle en la pantalla: "Primero me sorprendió mucho como actor, es verdad que su personaje no me gustaba, pero luego me encantó", confiesa.

Aitana ha seguido relatando que le escribió un mensaje por la red social: "Hice las cosas típicas de una niña de 19 años", ha señalado. "Quedamos a cenar después", ha dicho Miguel, ayudando a a joven a contar su historia de amor. Los dos han contado cómo fue esa primera cena que al parecer fue un poco desastre porque a Aitana se le cayó la copa por el suelo y Miguel no pudo probar bocado de los nervios: "Por primera vez en mi vida no comí nada".

Además, Aitana ha admitido que pensaba que nunca más volverían a verse... pero cosas del destino que ahora son pareja dentro y fuera de la pantalla. ¡Nos encanta!

"Es muy buena en lo que hace"

Para Aitana era la primera vez en el mundo de la actuación, pero Miguel ha afirmado en el programa que enseguida cogió el ritmo: "Es muy buena haciendo lo que hace", ha señalado en el programa.

Pablo Motos les ha preguntado cómo reaccionaron cuando les propusieron trabajar juntos: "Fue complicado"; ha admitido la artista. No podían desperdiciar está oportunidad y se pusieron manos a la obra, eso sí dijeron que en casa no hablarían de trabajo y así fue. Además, Aitana ha desvelado una anécdota que demuestra lo difícil que en algún momento les ha sido no llevarse el trabajo a casa.

¡Sin duda, Aitana y Miguel han enamorado con su visita a 'El Hormiguero'!