Miguel Bosé entra en Club Platino de 'El Hormiguero': Sus mejores momentos

Miguel Bosé y José Pastor han visitado 'El Hormiguero' para hablar sobre 'Bosé'. El cantante participa, junto al actor, en una serie autobiográfica que tiene como fecha de estreno el próximo día 3 de marzo.

La entrada de los invitados no ha podido ser más apoteósica... ¡y no es para menos! Miguel cumple 10 participaciones en el programa, y como no podía ser de otra manera, Pablo Motos le ha dado la bienvenida al Club Platino.

Convertirse en Platino tiene una serie de privilegios, desde una taza personalizada, hasta la posibilidad de acudir al plató siempre que quiera. Además, tras haberle entregado los obsequios, el presentador ha dado entrada a un precioso vídeo recopilatorio con sus mejores momentos.

Más de una década acudiendo a 'El Hormiguero' da para mucho: risas, retos y emociones... ¡No te pierdas el vídeo que le han preparado!