Miguel Ángel Revilla, sobre Pedro Sánchez: "¿Por qué se ha convertido en un hombre mentiroso?"

Con el curso político recién comenzado, Miguel Ángel Revilla ha sido el protagonista, una noche más, en El Hormiguero. El expresidente de Cantabria ha abordado los diferentes temas de actualidad para volver a opinar y, como siempre, sin pelos en la lengua. Ha hablado muy claro sobre la ley de regeneración democrática, en la que ve puntos positivos y negativos, y sobre la financiación singular para Cataluña, que considera "un concierto económico de libro".

Al líder del PRC le ha dado tiempo en la entrevista hasta a hablar de su próximo libro, que saldrá a la venta en noviembre con el título Por qué pasa lo que pasa. "Me hago diez preguntas y me las contesto", ha explicado. Por ejemplo, plantea cómo un rey, en referencia a Juan Carlos I, se convierte en "el mayor evasor fiscal que haya tenido este país y en un presunto corrupto".

En el programa, con quien más se ha explayado es Pedro Sánchez: "Un hombre al que yo conocí y apoyé como a nadie que no sea de mi partido, porque yo he estado en este programa defendiéndole con uñas y dientes cuando era la coherencia absoluta". Revilla ha asegurado que ya no se parece "nada" a esa persona que conoció. "¿Por qué ha perdido la coherencia y se ha convertido en un hombre mentiroso?", se ha cuestionado.

Pablo Motos le ha invitado a opinar si habrá elecciones anticipadas. "Es imposible que esto aguante", ha afirmado el político cántabro. Por eso, se ha atrevido a poner fecha a la próxima cita con las urnas: "El año que viene hay elecciones, porque no va a sacar ya nada adelante, está con unos compañeros de viaje con los que no tenía que haber entrado".

Revilla, para zanjar este tema, ha recordado una opinión con la que él está de acuerdo: "No se puede gobernar sin presupuestos".