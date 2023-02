Las 'historias engañosas' de Ernesto Sevilla y Joaquín Reyes: ¿Están contando la verdad?

Joaquín Reyes y Ernesto Sevilla han visitado el plató de 'El Hormiguero' para hablarnos de su nuevo proyecto, 'Pobre Diablo". Los actores han recordado en el programa cómo fue la gala de los Goya que presentaron el pasado 2019 y que muchos han acuñado como la "peor de la historia".

Trancas y Barrancas han aprovechado la visita de los dos cómicos para jugar a una de sus pruebas favoritas: 'Historias Engañosas'. Las hormigas han hecho preguntas 'random', Joaquín y Ernesto han tenido que contar una historia acorde a esa pregunta y el resto adivinar si lo que estaba contando era verdad o mentira.

Ernesto ha comenzado contando que Joaquín le salvó la vida en una ocasión: "Me acuerdo que íbamos juntos andando por Plaza España y cruzamos una acera sin mirar. Venia una moto directo hacía nosotros y Joaquín me cogió y me puso delante de la moto y él se salvó", ha comenzado diciendo.

Así que Ernesto, para salvarse puso las manos en la moto, saltó y con inercia de la moto cayó con los pies en el suelo. ¿Está contando la verdad? No te pierdas su respuesta en el vídeo de arriba.