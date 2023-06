La historia de Pablo Motos que hace dudar a Raúl Cimas: "No te veo huyendo de una pelea"

Raúl Cimas ha visitado el plató de 'El Hormiguero' para presentarnos su nueva serie, El cómico nos ha hecho pasar un rato muy divertido gracias a algunas de las anécdotas que ha contado en el programa. Además, Raúl Cima nos ha enseñado su lado más desconocido y ha hablado de por qué se ha convertido en un ermitaño.

Trancas y Barrancas nos han traído durante su sección uno de los juegos más divertidos del programa: 'Historias engañosas'. El presentador y el cómico han contado una historia relacionada con lo que han preguntado las hormigas.

Raúl Cimas ha contado una historia sobre sus suegros, mientras que Pablo Motos ha desvelado quién es la persona más extraña que ha conocido.

El presentador ha contado que conoció a uno de los cómicos más importantes de España en Valencia: "Estaba empezando, me fui con ellos y me contaron que no les pagaban. Se lío una allí muy gorda y aparecieron tres tíos 'armarios' que parecía que nos iban a pegar", confiesa Pablo.

Según cuenta Motos, un señor apareció y los tres hombres pagaron sin rechistar. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Estarán contando la verdad? Descubre la historia completa de Pablo Motos y Raúl Cimas en el vídeo de arriba!