Joaquín Sánchez se ha divertido en 'El Hormiguero 3.0', donde ha hablado de su estreno como presentador con 'Joaquín, el novato', un programa que llegará muy pronto a Atresmedia, y también ha hablado de su vida más íntima y familiar. Con su retirada del fútbol ya muy próxima, Pablo Motos le ha preguntado cómo se está haciendo a la idea su mujer: "Aguantarme a mí todo el día en casa tiene que ser una película de suspense", ha bromeado.

Joaquín y Susana Saborido llevan 20 años juntos y, de ellos, 16 casados. "Al principio no se fiaba de ti", le ha comentado el presentador. "Ni ahora", ha remachado el futbolista, que ha recordado cómo comenzaron su relación: "Empecé con ella quedando a tomar café y no en Sevilla". Y ha revelado el motivo: no quería que la vieran con él por la ciudad ante el riesgo de que después cortaran.

Además, Joaquín ha contado cómo conoció a su suegra. "Aquello fue muy gracioso", ha recordado, porque "comenzó a hablar y no paraba".

